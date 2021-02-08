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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انخفاض قيمة العجز فى الميزان التجارى 4.7% خلال نوفمبر 2020

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:56 م
الجهاز المركزي
الجهاز المركزي
أميرة ممدوح
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أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجارى إلى 3.3 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 3.4 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 4.7٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 11.2٪ حيـث بلغـت 2.2 مليــار دولار خـلال شهــر نوفمبر 2020 مقابل 2.5 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: "منتجات البتـرول بنسبة 40.1٪، ملابس جاهـزة بنسبة 4.6٪، بترول خام بنسبة 38.8٪، عجائن ومحضرات غذائيه متنوعه بنسبة 2.4٪".

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر نوفمبر 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـــام السابق وأهمهــا "لدائن باشكالها الاولية بنسبة 19.4٪، سجاد وكليم بنسبة 35.7٪، ادوية ومحضرات صيدلة بنسبة 6.3٪، اثاث بنسبة 21.3٪".

كما انخفضت قيمـة الـــواردات بنسبــة 7.4٪ حــيث بلغـــت 5.5 مليار دولار خـلال شهر نوفمبر 2020 مقابل 5.9 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق
ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها: "منتجات بترول بنسبة 20.2 %، قمح بنسبة 14.2٪، ادوية ومحضرات صيدله بنسبة 24.3٪، لدائن باشكالها الاولية بنسبة 2.5٪".
بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر نوفمبر 2020 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهــمها: "سيارات ركوب بنسبة 57.5٪، لحوم بنسبــة 2.5٪، زيوت مكرره بنسبة 33.9٪، نحاس ومصنوعاته بنسبة 30.1٪".

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