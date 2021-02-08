مرشح رئاسي سابق يطالب أردوغان بتقديم استقالته

أعلن المرشح الرئاسي السابق عن حزب الشعب الجمهوري، محرم إينجه، اليوم الاثنين، استقالته من حزب الشعب الجمهوري وانفصاله عنه بشكل نهائي، قائلا "الان أمضي في طريقى".وطالب إينجه خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم بأنقرة، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتقديم استقالته، وفقا لما نقله موقع "تركيا الآن".وتابع إينجه "عندما قال الطلاب في جامعة بوغازيتشي إننا لا نريد رئيسا معينا، قال السيد أردوغان إذا كانت لديكم الشجاعة، فسوف تقولون لرئيس الجمهورية أيضا أن يستقيل، وبصفتي متحدث باسم المعارضة في بلادي، أقول لأردوغان نعم، يجب أن تستقيل!".كما وجه إينجه انتقادا لقوى المعارضة التركية، قائلا "هذه المعارضة لا تستطيع أن تطالب باستقالة أردوغان، لا يمكن أن يكون مصير تركيا معارضة غير قادرة على إيجاد حلول بديلة".