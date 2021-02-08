الاتحاد الأوروبى يعتزم استضافة مؤتمر حول سورية نهاية مارس

يعتزم الاتحاد الأوروبي استضافة "مؤتمر بروكسل الخامس" بشأن "دعم مستقبل سورية والمنطقة" يومي 29 و30 من شهر مارس المقبل.ونظرًا للقيود التي تفرضها جائحة كورونا، فإنه سيتم عقد المؤتمر بصيغة افتراضية.وجاء في بيان للدائرة الأوروبية للشئون الخارجية: "تحل في 15 مارس الذكرى العاشرة للانتفاضة السورية، ولا يزال الصراع مستمرا، ولا يزال الوضع في سوريا والمنطقة حرجا للغاية، بعدما تسببت فيه تداعيات جائحة كورونا من تدهور الاقتصادات في أنحاء المنطقة خلال العام الماضي وتفاقم للوضع الإنساني المتردي داخل سوريا وأوضاع اللاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم في دول الجوار".وأضاف البيان: "لقد أصبحت مؤتمرات بروكسل على مدار السنوات فرصة لإعادة التأكيد على دعم المجتمع الدولي المستمر للأمم المتحدة، وجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي عبر المفاوضات للصراع السوري".