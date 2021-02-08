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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وجهت بتطويرها.. وزيرة الصحة تتفقد الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار بالجيزة

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:24 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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- وزيرة الصحة تسمع لأهالي القرية عن مردود مشروع تطوير الريف على تحسين الخدمات الطبية المقدمة لهم

- الدكتورة هالة زايد لأهالي القرية: "زيارتي ليكم هدفها تلبية احتياجاتكم"

- الوزيرة تستمع لسيدات وأطفال القرية المستفيدين من المبادرات الرئاسية


وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بإحلال وتجديد الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار القبلية بمركز الصف بمحافظة الجيزة، التي تخدم أكثر من 29 ألف مواطن من أهالي القرية، في إطار بدء العمل بتنفيذ المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.


جاء ذلك خلال تفقد الوزيرة، اليوم الإثنين، الوحدة الصحية بقرية عرب الحصار القبلية بمركز الصف، للاطمئنان على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل، والدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الأساسية والتمريض، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات والدعم الفني، والدكتور محمود الديب، مدير إدارة تخطيط المشروعات بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

وحرصت الوزيرة خلال جولتها على التحدث إلى المواطنين المترددين على الوحدة، للاستماع إلى مطالبهم، والوقوف على مدى رضاهم عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، وما يحتاجونه من خدمات طبية أخرى، حيث استمعت الوزيرة إلى عدد من السيدات اللاتي يتلقين خدمات المبادرات الرئاسية في مجال الصحة العامة تحت شعار "100 مليون صحة"، وأكدت لهن أهمية المتابعة المستمرة لحالتهن الصحية خاصة لكبار السن المستفيدات من مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، مشيرًا إلى أن السيدات أكدن حرصهن على التردد على الوحدة باستمرار، مشيدين بالخدمات الطبية التي تقدمها تلك المبادرات وصرف العلاج اللازم لهن بالمجان.

واستمعت أيضًا إلى الأطفال من القرية المتواجدين بصحبة أولياء أمورهم داخل الوحدة، للوقوف على مدى استفادتهم من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، وأوضحت لهم مدى أهمية الحفاظ على صحتهم واتباع نظام غذائي صحي لما له من تأثير إيجابي على التحصيل الدراسي لهم.

كما حرصت الوزيرة خلال جولتها على التحدث مع المواطنين من أهالي القرية، وشرح مردود المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري على تحسين كل الخدمات الطبية المقدمة لهم، من خلال تطوير المنشآت الطبية بالقرى وفقًا لأحدث النظم، والتوسع في الخدمات المقدمة لهم، وكذلك زيادة عدد الأطقم الطبية بمختلف التخصصات، قائلة لهم: "زيارتي ليكم هدفها تلبية احتياجاتكم".

وأكدت الدكتورة هالة زايد، استمرار تقديم كل الخدمات الطبية للأهالي من خلال الوحدات الصحية المتواجدة بالقرى المحيطة والمستشفيات التابعة لها، بالإضافة إلى إمداد القرى بقوافل طبية ثابتة تضم مختلف التخصصات خلال فترة التطوير والإنشاء الجديد للوحدات الصحية.

وكلفت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس هيئة الرعاية الصحية بالتأمين الصحي الشامل بالتأكد من سير عملية تطوير كل الوحدات الصحية بالقرى المدرجة ضمن المشروع، وكذلك تطوير المستشفيات المركزية التابعة لها هذه الوحدات، وفقًا لـ"أكواد" ومعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الربط المميكن بين جميع الوحدت الصحية والمستشفيات المركزية، مشددة على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة.

وبدأت الوزيرة جولتها الميدانية، اليوم، بتفقد مركز طبي قرية صول في مركز أطفيح بمحافظة الجيزة، والوحدة الصحية بقرية مسجد موسى، وذلك ضمن الوحدات الصحية بقرى مراكز محافظة الجيزة التي تم إدارجها ضمن 1500 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري.

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