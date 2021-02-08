10 رحلات طيران سياحية إلى مرسى علم أسبوعيًا

قال طارق شلبي، رئيس جمعية مستثمري مرسى علم بالبحر الأحمر، إن مطار مرسى علم يستقبل 10 رحلات أسبوعية من أسواق أوكرانيا والتشيك وبولندا، موضحًا أن الحركة السياحية الوافدة إلى المدينة منخفضة، فأغلب الطائرات تتوافد على مدينة الغردقة.وأضاف "شلبي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه حاليًا لا توجد أي حجوزات مسبقة من قبل منظمي الرحلات السياحية، نظرًا إلى التداعيات المتجددة التي تتخذها الحكومات الأوروبية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لافتًا إلى أنه يتم إخطار الفنادق والوكيل المصري لمنظم الرحلة قبل أسبوع أو 10 أيام على أقصى تقدير من وصول الرحلة.وتوقع "شلبي" أن يشهد الموسم الصيفي زيادة في أعداد الرحلات السياحية الوافدة إلى كل المقاصد السياحية لمصر.