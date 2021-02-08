بريطانيا والاتحاد الأوروبي يطالبان باجتماع طارئ لمجلس حقوق الإنسان الأممي حول بورما

طلبت بريطانيا والاتحاد الأوروبي و19 عضوًا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الاثنين اجتماعًا طارئًا لمناقشة الوضع في بورما بعد الانقلاب العسكري.وقال السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة في جنيف إن هذا الطلب هو "ردّ على حال الطوارئ المفروضة في بورما والاعتقال التعسفي للمسؤولين السياسيين المنتخبين ديموقراطيًا وأعضاء المجتمع المدني".