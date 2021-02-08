نادي المهندسين بالإسكندرية الثاني ببطولة الجمهورية للأندية بنات للكونغو فو

فاز فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية للكونغو فو بالمركز الثانى ترتيب عام فى بطولة الجمهورية للأندية بنات تحت 14 سنة وذلك بدعم مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية وإشراف المهندس محمد الحسينى والمهندسة أمينة حسن أعضاء مجلس الإدارة.وحصلت اللاعبة حلا طارق ابراهيم علي الميدالية الذهبية عن المركز الأول وزن 60 كيلو، واللاعبة ريم فوزي وهبة على الميدالية الذهبية عن المركز الأول وزن 44 كيلو، ويأتي الفريق تحت إشراف الكابتن ابراهيم لطفى كمدير الجهاز الفني والمدرب العام والكابتن مروان علي.كما أعلن فريق نقابة المهندسين بالإسكندرية إنضمام اللاعبتان ريم فوزي وهبة، وحلا طارق ابراهيم بالانضمام لمنتخب مصر للموسم 20202021.