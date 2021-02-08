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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

في أجواء إيجابية.. الفصائل الفلسطينية تثمّن جهود مصر لدعم الفلسطينيين (فيديو)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:50 م
الحوار الوطني بالقاهرة
الحوار الوطني بالقاهرة
سمر عبدالله
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بدأت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعات الحوار الوطني بالقاهرة، بمشاركة ١٥ فصيلا وقوى وطنية وشخصيات مستقلة، حيث قدمت جميع الفصائل شكرها للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعم ورعاية مصر للقضية الفلسطينية، مثمنة جهود مصر وتضحياتها المستمرة لتحقيق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني، مؤكدة حرصها على تحقيق الوحدة الفلسطينية والشراكة الوطنية.

وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة القضايا المتعلقة بإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطينى وإجراءات عقد الانتخابات العامة الفلسطينية.

ومن المقرر أن تستمر اجتماعات الفصائل الفلسطينية بمصر حتى يوم غد الثلاثاء، حيث تُجرى الجلسات في أجواء إيجابية وعزم وتصميم على الخروج بنتائج تحقيق طموح الشعب الفلسطيني.

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