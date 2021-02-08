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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة: حملات تموين مكثفة وتحرير أكثر من 612 محضر

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:52 م
حملات تموين مكثفة
حملات تموين مكثفة
مصطفى عبدالله
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أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ان التصدي للغش التجاري والتلاعب بالأسعار واحتكار السلع هي من أولويات المحافظة للقضاء على محاولات الغش، واحتكار الأسعار، ويهدف هذا إلى توفير خدمات للمواطنين وسلع بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال عرض ما تم انجازه من قبل مديرية التموين بشأن الحملات التفتيشية التي نفذتها المديرية على مدار شهر يناير بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري، وذلك في إطار تحقيق الانضباط بالاسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقد شمل التقرير تحرير 612 محضر على النحو التالي:

- تحرير 65 محضر لبيع سلع مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات

- تحرير 66 محضر لبيع سلع مجهولة المصدر

- تحرير 98 محضر لمخالفة قانون حماية المستهلك

- تحرير 19 محضرا أوكازيون وهمي.

- تحرير 71 محضرا بيع بأزيد من السعر المقرر.

- تحرير 43 محضرا تداول سلع غير مرخصة.

- تحرير 72 محضرا لعدم وجود شهادات صحية.

- تحرير 178 محضرا لارتكاب عدة مخالفات تموينية مخالفة للقانون.

وقد شملت المضبوطات 17 طن لحوم ودواجن، و1.522 طن اسماك، 16 طن ارز، و10.15 طن دقيق، و7.5 طن حبوب، و4.102 طن زيت طعام، و3.350 طن توابل، و2.5 طن مكرونة، 720 علبة +25000 كيس أغذية متنوعة.

كما تم ضبط 21000 شنطة مصنوعات جلدية، 51200 قطعة مستلزمات طبية، 11850 كجم مستلزمات انتاج كمامة،10000 متر اقمشة، 700 اسطوانة اسطوانة غاز فريون،35 موتور مياه.

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