برلماني لوزيرة التخطيط: على أساس يتم اختيار القرى «الأكثر فقرا» لتطويرها

وجه النائب محمد مدينة، عضو مجلس النواب، عدة أسئلة لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، خلال الجلسة العامة للبرلمان المنعقدة الأن، تضمنت استفسارا عن المعايير التي على يتم على أساسها تحديد المدن والقرى والنجوع الأكثر فقرا للدخول فى مباردة "حياة كريمة".وتابع: "دائرة الخانكة تعد من أكثر المدن فقرا بمحافظة القليوبية وبعيدة كل البعد عن التخطيط، ويجب أن يكون هناك تخطيط صحيح بناء على اتصال بين الوزارة وبين المحافظ ورؤساء المدن والأحياء لمعرفة المشروعات الملحة، والمشروعات القائمة أو المتوفقة"، مشيرا إلى أن مستشفى الخانكة المركزي تخدم قطاع عريض من المواطنين بالمدينة، وتم إحلالها وتجديدها بنسبة 95% وينقصها "بضعة قروش" للعمل، متسائلا "أين وزارة التخطيط من هذه الأمور؟".