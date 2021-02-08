انتظام التصويت في انتخابات المحامين بدمياط ومرسى مطروح

توافد محامو محافظتي دمياط ومرسى مطروح، على اللجان الانتخابية، للتصويت في انتخابات الفرعيات، وذلك وسط انتظام لعملية التصويت التي انطلقت صباح اليوم الإثنين، لاختيار مجلس جديد، وسط تنافس كبير بين المرشحين.وتقدم في الانتخابات الفرعية بدمياط (46) مرشحًا لخوض العملية الانتخابية، بينهم (4) مرشحين على منصب النقيب، و(34) مرشحًا للعضوية، و(8) مرشحين للشباب.بينما يترشح لعضوية نقيب المحامين بمطروح ثلاثة مرشحين، ويتنافس على عضوية الشباب، أو (تحت السن) ثلاثة مرشحين أيضًا، فيما ترشح لمنصب عضوية محافظة مطروح (18) محامي.وتجرى العملية الانتخابية لاختيار الأعضاء الجدد تحت إشراف قضائي كامل، وتأمين اللجان من الخارج.