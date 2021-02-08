مشاركة واسعة من محامي الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ في انتخابات الفرعيات

تشهد نقابات المحامين الفرعية بالإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ، استمرارا لتوافد المحامين للتصويت في الانتخابات لاختيار النقيب وأعضاء المجالس الفرعية وعضو الشباب، وذلك ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات التي انطلقت امس الأحد لعدد من النقابات الفرعية بمختلف أنحاء الجمهورية، وذلك بإشراف لجان قضائية من هيئة قضايا الدولة.ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة الإسكندرية 4 مرشحين و7 مرشحين لمنصب عضو الشباب، و69 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بمقر نادي المحامين بجليم الذي يضم 10 لجان انتخابية وبالسرادق المقام أمام مجمع محاكم المنشية الذي يضم 7 لجان، وبمركز الخدمات النقابية بالمنشية الذي يضم 5 لجان، وبالسرادق المقام أمام محكمة محرم بك ويضم 3 لجان انتخابية.بينما يتنافس على مقعد النقيب بنقابة جنوب البحيرة مرشحين اثنين و6 مرشحين لمنصب عضو الشباب، و25 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بنقابة جنوب البحيرة، بالسرادقات المقامة أمام المحاكم الجزئية.بينما يتنافس على مقعد النقيب بنقابة شمال البحيرة مرشحين اثنين و5مرشحين لمنصب عضو الشباب، و21 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بنقابة شمال البحيرة، بمقر النقابة الفرعية، وبالسرادقات المقامة أمام المحاكم الجزئية.ويتنافس على مقعد النقيب بنقابة كفر الشيخ 3 مرشحين و5 مرشحين لمنصب عضو الشباب، و26 مرشح لعضوية النقابة عن الجزئيات.وتشمل أماكن إجراء الانتخابات بنقابة كفر الشيخ، بمقر النقابة الفرعية، وبالسرادقات المقامة أمام المحاكم الجزئية.