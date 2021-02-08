«التموين» تنتهي من تطوير 10 مجمعات استهلاكية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه جار تطوير 10 مجمعات استهلاكية تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه ومدها بأجهزة الباركود وتطوير في البنية الأساسية وإعادة هيكلتها وتجميلها لتكون أشبه بالميني ماركت والهايبر ماركت لتوفير احتياجات المواطنين من السلع.وقال الحسيني عدروس، مدير أحد الفروع المتطورة بشركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية بالجيزة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، أن التطوير يشمل التجديدات للفروع القديمة من الواجهة الأمامية ومن الداخل لتكون أشبه بالهايبر ماركت والسلاسل التجارية الكبرى، ويتم مدها بأحدث الثلاجات وأجهزة الباركود وربطها إلكترونيا مع الشركات الأم وتوحيد الأسعار للسلع في جميع الفروع.وأضاف أن الفرع يقوم بطرح أكثر من ألف سلعة غذائية وغير غذائية لتوفير كافة الاحتياجات للمواطنين بأسعار تنافسية مخفضة لن تقل عن نسبة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية.