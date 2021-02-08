تأهيل ترعة الرملة بالدقهلية بطول حوالى 11 كيلو

تشهد الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، حالة من النشاط والعمل المستمر على مدار اليوم والساعة، لسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع المتعبة لترشيد استهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية، بالإضافة إلى وجود العديد من المهندسين وقيادات الرى للإشراف على التنفيذ على أكمل وجه وجودة الأعمال المنفذة ومعدلات الإنجاز فيها.وواصلت الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالدقهلية، الإثنين، أعمال تأهيل ترعة الرملة بطول حوالى 11 كيلو متر بهندسة ري بسنديلة التابعة لإدارة ري غرب، وبلغ الطول الكلى المنفذ 1.760، دبش بالقاع والميول و760 متر خرسانة عادية، كما تفقد المهندس مجدى الشحات رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بالبحيرة، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع بقطاع محور المحمودية وإدكو، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا، والمواصفات والاشتراطات بالعقد الخاص بالتأهيل.وأكد المهندس شحتة إبراهيم رئيس مصلحة الرى بوزارة الموارد المائية والري، أن الأعمال الجاري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع المتعبة، تساهم في التحكم بالتصرفات المائية والحفاظ على المياه من الهدر وتحسين نوعيتها ويحقق عدالة التوزيع للمياه بين جميع المنتفعين ويعمل علي حل مشكلة البطالة وإيجاد فرص عمل حقيقية،ووصول المياه إلى نهايات الترع بكفاءة.