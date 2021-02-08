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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

انتظام التصويت في انتخابات المحامين بالقاهرة (صور)

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:39 م
انتظام التصويت في
انتظام التصويت في انتخابات المحامين
محمد جعفر
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انتظمت عملية الانتخابات بنقابة المحامين الفرعية بـ 3 نقابات في المحافظة القاهرة وذلك في المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية، منذ أن فتحت اللجان الانتخابية، أبوابها في التاسعة صباح اليوم، لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم لاختيار النقيب ومجلس النقابة، وذلك في ماراثون التنافس على مجالس النقابات الفرعية.

وانطلقت المرحلة الثانية لانتخابات النقابات الفرعية في 18 نقابة فرعية هي نقابات: (شمال القاهرة – جنوب القاهرة – حلوان – القاهرة الجديدة – شبرا الخيمة – بنها – المنوفية – الزقازيق – ههيا – طنطا – دكرنس – المنصورة – دمياط – كفر الشيخ – دمنهور – إيتاي البرود – الإسكندرية – مرسى مطروح).

وتنعقد انتخابات نقابة جنوب القاهرة، في مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمحامي عابدين وقصر النيل والزمالك، وفي نادي المحامين النهري بالمعادي، لمحامي مصر القديمة، المنيل، السيدة زينب، الخليفة، الدرب الأحمر، الجمالية، الموسكي، باب الشعرية.

ويتنافس على مقعد النقيب 6 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و24 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

فيما تنعقد انتخابات نقابة شمال القاهرة، في سرادق بجوار أو بفناء محكمة شمال القاهرة ميدان العباسية ـ القاهرة، لمحامي الوايلي، والظاهر، وسرادق بجوار أو بفناء محكمة مصر الجديدة، لمحامي الأميرية، الزيتون، مصر الجديدة، النزهة، عين شمس.

ويتنافس على مقعد النقيب 9 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 5 محامين أيضًا، و38 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من السادة المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

وتنعقد انتخابات نقابة حلوان، في سرادق بجوار أو بفناء محكمة البساتين لمحامي البساتين ودار السلام، سرادق بجوار أو بفناء محكمة المعادي لمحامي المعادي، سرادق بجوار أو بفناء محكمة حلوان لمحامي حلوان، التبين، 15 مايو.

ويتنافس على مقعد النقيب 4 محامين، بينما ترشح على مقعد الشباب 6 محامين أيضًا، و28 على مقاعد العضوية بالمراكز المختلفة، حيث تشهد اللجان إقبالًا كثيفًا من المحامين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، مع التزام الإجراءات الاحترازية حفاظًا على صحة الجميع.

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