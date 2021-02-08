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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مساهم يهدد بفشل صفة «جلاكسو - راميدا - أكديما»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:36 م
أكديما مصر
أكديما مصر
اكرم عمران
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كشفت شركة «جلاكسو سميثكلاين» عن رفض المساهم الرئيسي إجراء مفاوضات مع شركتي «أكديما مصر» و«العاشر من رمضان للصناعات الدوائية- راميدا» لشراء حصته بالشركة.

وأرجع المساهم الرئيسي، وفق بيان شركة «جلاكسو سميثكلاين»، السبب، إلى أنَّ محددات تقييمه لبيع أسهمه في «جلاكسو» يرتكز على كونها جزء من صفقة متكاملة تشمل بيع استثمارات أخرى متعلقة بصحة عناية المستهلك وتجارة الأدوية في مصر بالإضافة إلى أنشطة لا تدخل ضمن نشاط شركتها بالإضافة إلى أنشطة الأدوية في تونس.

وأضافت الشركة، الإثنين، أنَّ المساهم الرئيسي قرر تركيز جهوده في بيع حصته بالشركة فقط مع شركة «حكمة فارماسيوتيكلز بي. إل. سي»، نظرًا لهيكل الصفقة المحتملة وما تتطلبه من إجراءت الفحص النافي للجهالة والمفاوضات من جهد ووقت كبير من جانبه، وكذلك لتجنب أي تأثير سلبي من الشركة واستمرار قيامها بدورها في توريد الأدوية والمنتجات والأمصال والأدوية المتعلقة بصحة عناية المستهلك في مصر.

وكانت 3 شركات وهي «حكمة فارما سيوتيكلز بي. إل. سي»، «أكديما مصر»، «العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات الشخصية- راميدا»، تقدموا بخطاب نوايا غير ملزم للمشاركة في العروض المُقدمة للاستحواذ على شركة جلاكسو سميثكلاين (GSK Egypt)، وهي شركة مدرجة بالبورصة المصرية تابعة لمجموعة شركات جلاكسو جروب ليمتد GlaxoSmithKline plc group، وذلك في إطار قيام شركة «جلاكسو جروب ليمتد» بعرض بيع كامل حصتها البالغة 91.2% من أسهم شركة جلاكسو مصر (الصفقة).

ووافق مجلس إدارة شركة «جلاكسو مصر»، بعد توقيع مذكرة شروط أساسية غير ملزمة مع شركة «حكمة فارما سيوتيكلز بي. إل. سي» (الشركة الراغبة في الاستحواذ)، على بدء الفحص النافي للجهالة.

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