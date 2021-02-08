بسبب زواج القاصرات.. القصة الكاملة لأزمة صفاء سلطان

حالة من الجدل أثارتها الفنانة الأردنية صفاء سلطان عقب إطلاقها تصريحات تلفزيونية، قالت خلالها أنها مع زواج القاصرات وأن أول زواج لها كان في سن 17 عاما، وتصدرت الفنانة بعدها " تريندات السوشيال ميديا"، في هذا السياق نرصد القصة الكاملة لتصريحاتها التي أثارت جدلا واسعا.و قالت الممثلة المولودة لأب أردني وأم سورية في برنامج تلفزيوني، إنها ضد منظمات حقوق المرأة، كما أكدت أنها لا تجد أي مشكلة في زواج الفتيات تحت سن الـ 18 عاما في حالة إذا كان لديهن رغبة في ذلك،وتابعت أنه في حال اتخاذ الفتاة قرار الزواج في هذا السن يجب على الأم أو الأب التأكد منها إذا كانت مستعدة لهذه الخطوة وتلك المسؤولية.وجاءت تصريحات صفاء سلطان، بعدما أوضحت له أنها تزوجت 5 مرات، وكانت الأولى وهي في عمر 17 عاما.وتعرضت الفنانة لهجوم كبير عقب تصريحاتها، وقال أحد المتابعين لها أنها "مجرمة" لأنها تساعد علي زواج القاصرات.ردت صفاء سلطان على المتابع قائلة: وأنا لا تهمني كداعم لأنك من الأساس لا تفهم ولم تسمع ما قلته، لا أصدق الجهل وحالة النسخ لصق التي تسيرون عليها.ومن أبرز أعمال صفاء سلطان الفنية تجسيدها دور الفنانة المصرية الراحلة، ليلى مراد، في المسلسل التلفزيوني "أنا قلبي دليلي" الراوي لسيرتها الذاتية، وعرض في رمضان 2009، ومن إخراج محمد زهير رجب