«التضامن»: افتتاح «ديارنا» للأسر المنتجة الأسبوع المقبل

أنهت وزارة التضامن الاجتماعي، الاستعدادات النهائية لافتتاح معرض "ديارنا"، الأسبوع المقبل، في محافظة القاهرة، أكبر معرض للحرف اليدوية في مصر، ومن المقرر أن يستمر حتى 25 فبراير الجاري، ويقام في "كايرو فيستيڤال سيتي"، بالتجمع الخامس، بالتعاون مع بنك الإسكندرية و"كايروفيستفال سيتي".

ووعدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الأسر المنتجة بمزيد من الدعم من أجل الترويج لمنتجاتهم، موجهة التحية في الوقت ذاته لمدينة الأثاث بدمياط على ما تقدمه من منتجات تلقى قبولًا من المواطنين.

وأشارت إلى أنه كلما تم تعظيم قيمة السلاسل المضافة، كلما قلت البطالة، مشددة على أن العمل الحرفي من أعظم الأعمال، ولا يقل أهمية عن العمل الإداري.

وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي لديها حزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، حيث تتيح أصولًا إنتاجية لأسر غير قادرة على الاقتراض، كما أنها تقدم شراكة مع القطاع الخاص، وتدرس الأسواق في الدول العربية والإفريقية من أجل فتح أسواق جديدة.