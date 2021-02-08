«المحمدي»: مليار جنيه مستحقات للمخابز لدى وازارة التموين

قال حسن المحمدي رئيس شعبة المخابز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن إجمالي عدد المخابز البلدية على مستوى المحافظات يصل إلى نحو 28 ألف مخبز تقوم بإنتاج ما يقرب من 270 مليون رغيف يوميا.وأضاف "المحمدي" لـ"الدستور"، أن إنتاج جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام ما يقرب 1250 رغيف يحتاج إلى استهلاك 12 لتر سولار، مؤكدا أن مشروع التطوير سيوفر استيراد السولار بالعملة الصعبة من الخارج.وتابع، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية لم تنفذ التسويات المالية ما بين المخابز والوزارة وغير مفعلة من خلال إجراء مقاصة لخصم نسب محددة من المستحقات المالية البالغة نحو قرابة المليار جنيه المتمثلة في فارق السولار وحافز الجودة المتأخرة لمدة 13 شهر.