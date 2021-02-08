محافظة القاهرة تكثف جهودها للتخلص من سوق الخميس بالمطرية

قام اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حى المطرية، بجولة ميدانية لمتابعة ما يتم من أعمال تطوير بمنطقة سوق الخميس القديم وشارع العقاد وشارع طه قنديل في محيط مستشفى المطرية، وذلك في إطار خطط التطوير الجارية حاليا بنطاق حى المطرية.وقامت الإدارات المعنية بحي المطرية بمتابعة إشغالات ومتابعة ميدانية للأسواق بحملة على محيط مستشفى المطرية، ومنع تواجد سوق الخميس اليومي.وتتسبب سوق الخميس في إغلاق محيط مستشفى المطرية، فضلا عن تراكم القمامة والإزعاج للمرضى والزحام.كانت محافظة القاهرة قد أعلنت عن نقل الباعة الجائلين بسوق الخميس العشوائية إلى سوق المسلة الجديدة التي تبعد كيلومترا عن السوق القديمة.