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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

معارض تركي: هذا هو سر تجاهل بايدن لرسالة أردوغان

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:32 م
أردوغان
أردوغان
منار أحمد
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أعلن نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي، أردوغان توبراك، اليوم الإثنين، أن تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن لرسالة الرئيس التركي لدى توليه المنصب، وحرصه في الوقت نفسه على تقديم واجب العزاء لزعيم قوات سوريا الديمقراطية قسد، مظلوم كوباني في وفاة والدته، يعد علامة على تغير اتجاه الإدارة الأمريكية نحو الأكراد في سوريا.

وأوضح توبراك، وفق موقع «يني سولوقالتركي»، أن رسالة التهنئة التي أرسلها أردوغان إلى الرئيس الجديد للولايات المتحدة جو بايدن في 10 يناير لم يتم الرد عليها، بينما قدم الرئيس الأمريكي الجديد تعازيه لكوبناني في وفاة والدته.

وقال نائب زعيم المعارضة بإسطنبول لم يرد جو بايدن، الذي شكر العديد من قادة العالم، على رسالة التهنئة التي وجهها الرئيس أردوغان، بل أطلق نداء تعزية إلى مظلوم كوباني، رئيس قوات سوريا الديمقراطية، في وفاة والدته، وهي علامة مهمة على سياسة الإدارة الجديدة تجاه سوريا ونهجها تجاه الأكراد السوريين.

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