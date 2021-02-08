مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء بالمنيا الجديدة

خاطبت الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، شركات المقاولات المصرية المتخصصة، بشأن طرح مناقصة لتنفيذ أعمال صيانة وحراسة المسطحات الخضراء وما عليها من مزروعات بمداخل المدينة والميادين أمام المنطقة الترفيهية والمدخل الرئيسي للجهاز والجزر الوسطى والمسطحات بالأحياء بمدينة المنيا الجديدة إحدى المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.وأوضح مقاولي التشييد والبناء، أنه يتم الحصول على كراسىة الشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 جنيهًا حيث يقدم العطاء بمظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والاخر للعرض المالى باسم رئيس الجهاز بموعد غايته جلسة فتح المظاريف الفنية.وأشار إلي أن يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي بقيمة 50 إلف جنية ويستكمل بنسبة 5% من قيمة العطاء فى حالة الرسو كتأمين نهائي، وتعقد جلسة الاستفسارات وفتح المظاريف الفنية يوم الثلاثاء الموافق 16 فبراير، لافتًا إلى أن فئة التصنيف المناسبة للمناقصة الفئة الثانية أعمال صيانة المسطحات الخضراء وسيتم إخطار المقبولين فنيا بموعد فتح المظاريف المالية فى موعد لاحق حيث تخضع هذه المناقصة لإحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.