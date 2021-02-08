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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: نعتزم إطلاق استراتيجية لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:31 م
ميركل
ميركل
وكالات
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لم تستبعد المستشارة أنجيلا ميركل احتمالية وضع استراتيجية طويلة الأمد لإعادة فتح المدارس ومراكز الرعاية النهارية في ضوء انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقالت ميركل اليوم الاثنين، حسبما ذكرت مصادر مشاركة في محادثات عبر الإنترنت لهيئة رئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي، إنهم يعتزمون طرح هذه الاستراتيجية خلال المشاورات مع رؤساء حكومات الولايات بعد غد الأربعاء.

وأكدت ميركل ضرورة الاستمرار في خفض أعداد المصابين خلال الأسبوعين المقبلين، مناشدة توخي الحذر فيما يتعلق بالجدل حول تخفيف الإغلاق.

وقالت المستشارة إن موجة الإصابات قد انكسرت، لكن لا توجد ولاية في ألمانيا ينخفض فيها معدل الإصابات عن 50 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة خلال أسبوع، مشيرة إلى أن هناك أيضا انخفاضا بطيئا للغاية في معدل الاستنساخ.

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