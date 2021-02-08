وزير التموين يعد بتوفير شقة لمعاق بالتنسيق مع محافظ المنيا

وعد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطن محمود محمد إبراهيم، صاحب إعاقة حركية، بتوفير شقة سكنيه لتأويه وزوجته و3 أبناء، من خلال تقدمه بطلب لمحافظ المنيا أسامة القاضي، كونه مقيم بالإيجار بمركز مطاي ويعمل سائق "توكتوك".كما وعد الوزير خلال افتتاح مركز خدمة المواطنين المتطور بمركز بمطاي في المنيا، سيجة بحل مشكلة بطاقة التموين الخاصة بها، مةنها مطلقة ولديها طفلان ولا يتم صرف الخبز لها.