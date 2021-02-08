تحرير 114 محضرا تموينيا وضبط لحوم غير صالحة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار شن الحملات التموينية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب، حيث تم تحرير 114 محضرا تموينيا خلال الحملات التي شنتها مديرية التموين بالمحافظة تنوع بين 62 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم نظافة وعدم المطابقة للمواصفات و52 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية أنه من أبرز القضايا التي تم ضبطها خلال الحملة، تحرير 3 محاضر جنح بناحية بركة السبع أحدهم ضد صاحب ثلاجة حفظ لحوم لحيازته وعرضه لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي وضبط 22 كيلو و700 جم كبد ودواجن غير صالحة للاستهلاك، وكذا ضد صاحب مطعم وتم ضبط عدد 25 كيلو و600 جم لحوم وكبد غير صالحة للاستهلاك وآخر ضد صاحب محل جزارة لحيازته وعرضه للبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ على 81 كجم لحوم بلدى غير صالحة للاستهلاك.هذا وقد شدد محافظ المنوفية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز بنطاق المحافظة حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.