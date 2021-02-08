«الهجرة» تدعوا المصريين بالخارج للمشاركة في تطوير الريف ضمن «حياة كريمة»

أكدت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنه منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مبادرة «حياة كريمة»، قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، بتكثيف العمل في المحافظات الأكثر احتياجا والعمل على توعية الشباب في هذه المناطق من مخاطر الهجرة غير الشرعية وتدريبهم على ريادة الأعمال.وأضافت مكرم، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس حياة كريمة والتي تستهدف توفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، من بينهم الأيتام والنساء المعيلات والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، وذوي الإعاقة.ودعت مكرم الجاليات المصرية بالخارج للمشاركة في إعادة تأهيل القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة «حياة كريمة»؛ حيث يمكن للمصريين بالخارج -الراغبين في المشاركة- دعم قراهم الأم والمساعدة في توفير احتياجاتها، في إطار مبادرة الرئيس التي تهدف لتوفير حياة كريمة لأهالي هذه القرى.وكانت استجابت مؤسسة «ملتقى شباب الخير» للمصريين بالخارج -ومقرها الكويت، لدعوة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة للمشاركة في مبادرة "حياة كريمة"، حيث قام أعضاء المؤسسة بتسليم ملابس وبطانيات لأهالي حى الأسمرات، في حضور نائب محافظ القاهرة ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي ورئيس حى الأسمرات ونائب رئيس الحي.