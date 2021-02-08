محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذي الخاص بتخريد السيارات القديمة

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين اجتماعا، لمناقشة الموقف التنفيذى الحالى الخاص بملف تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما وذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ببدء اعمال تخريد السيارات التى مر عليها ٢٠ عاما بجميع محافظات الجمهورية.جاء ذلك بحضور لجنة من وزارة المالية لمتابعة الأعمال فى هذا الشأن، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة.وأكد اللواء عادل الغضبان أن محافظة بورسعيد تأتى ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة تخريد السيارات التى مر عليها أكثر من ٢٠ عاما، لافتا أن المحافظة بدأت بالفعل فى تخصيص مكان لاستيعاب وتجميع السيارات المتهالكة وتخريدها فى المكان المخصص لها، وذلك فى إطار الأعمال التنموية التي تشهدها محافظة بورسعيد وللحفاظ على المستوى الحضارى المحافظة.