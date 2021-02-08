التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

في إطار سلسلة المحاضرات التي يضعها الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتعزيز قيم الجمال وتنمية الوعي الثقافي والعلمي لدى الشباب، ومن خلال مبادرة "معا لإعلاء قيم الجمال"؛ ينظم الجهاز برئاسة المهندس محمد أبوسعدة رئيس مجلس الإدارة، محاضرة عبر برنامج زووم بعنوان "مجاورة الـ15 دقيقة".وهي محاضرة علمية تناقش كيفية الوصول إلى كثافة عمرانية قابلة للحياة وحياة آمنة وصالحة للعيش اجتماعيا واقتصاديًا وتحقق المرونة والاستمرارية اللازمة في ظل التحديات المعاصرة، كما تهدف إلى إطلاع طلبة التخطيط والعمارة على الجديد في هذا المجال وتحسين كفاءة مهندسي المحافظات والأحياء ومهندسي القطاع العام والخاص، وذلك يوم الأربعاء 17 فبراير في تمام الساعة 11 صباحا عبر برنامج زووم على الرابط التالي:https:us02web.zoom.usj83637401807.يحاضر في الندوة الدكتور حسام الوعر أستاذ التخطيط والتصميم الحضري بكلية التخطيط الحضري والعلوم الاجتماعية بجامعة داندي بالمملكة المتحدة، وتناقشه الدكتورة رانيا بيومي سالم خبير ومهندس تخطيط عمراني ومدرس سابق بكلية تخطيط عمراني، وتدير الندوة المهندسة هبة الله يوسف مدير عام تخطيط المشروعات بالجهاز القومي للتنسيق الحضارى.