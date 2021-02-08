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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلمانية لوزيرة التخطيط: موظفون بالدولة يفرغون «حياة كريمة» من مضمونها

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:25 م
النائبة سناء السعيد
النائبة سناء السعيد
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن مبادرة حياة كريمة الرئاسية رئيسية تعالج الفجوة التنموية بين الريف والحضر لعقود طوال، وزادت الأموال المستثمرة في المبادرة عن نصف ترليون جنيه، ولكن هناك موظفون بالدولة يصرون على تفريغ المبادرة من مضمونها.

وأضافت السعيد، ردا علي بيان وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، الذي ألقته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الإثنين: "لقد خصم نصف مليار جنيه لتركيب الوصلات الداخلية لبيوت قرى حياة كريمة، وهذه بدورها مبادرة مشكورة لأن أصحاب هذه البيوت كلهم فقراء وتحت خط الفقر، ولن يتمكنوا فعلًا من دفع رسوم هذه الوصلات فشكرًا لكم، ولكن هل تعلمين أن موظفي شركة المياه والصرف الصحي بأسيوط ومدير فرعه بمركز ساحل سليم، وهو المركز الذي اختاره الرئيس عبدالفتاح السيسي ليكون مركزًا نموذجيا، يصرون على مطالبة المواطنين برسوم باهظة لتوصيل الوصلات الداخلية؟"

وتساءلت النائبة قائلة: "هل ستدفعون النصف مليار لشركة المياه والصرف الصحي وهي بدورها تقوم بمطالبة المواطنين الفقراء بجمع هذه الرسوم وتهددهم بتحرير محاضر لهم إن لم يدفعوها،؟ وماذا ستفعل وزارة التخطيط والحكومة مع موظفين يصرون على تشويه صورة الدولة ويفرغون المبادرة الرئاسية من مضمونها؟".

وتابعت: "في نفس المبادرة بمركز ساحل سليم سيتم تنفيذ محطة مرشحة بطاقة 400 لتر بالثانية باستثمار 300 مليون جنيه، وكذلك محطة مرشحة لمركزي الساحل والبداري بطاقة 800 لتر بالثانية بـ450 مليون، وإحلال وتحديد بـ40 مليون، ومع هذه الاستثمارات الضخمة لا تقوم شركة المياه بتجديد شبكتها، فما زالت الشبكة بمواسير اسبوتس، ما يفرغ المبادرة من مضمونها، وستصل المياه ملوثة للمستهلكين بفعل هذه المواسير التي عفى عليها الزمن ولا تصلح لإيصال مياه صالحة للاستهلاك الآدمي".

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