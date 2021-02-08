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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 خطوات للإقامة بدور المسنين

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:23 م
التضامن الاجتماعي
التضامن الاجتماعي
ولاء جمال
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قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن لديها 163 مؤسسة مسنين، و179 نادي مسنين يستفيد منهم حوالي 41 ألف مسن على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن دور المسنين هي مؤسسة اجتماعيــة معـدة ومجهزة لإقامــة المسنين يتوفر فيها أسلوب الحياة الكريمة وتقديم برامج الرعاية الصحية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.

وعن شروط الإقامة بدور المسنين، أشارت إلى ضرورة أن ينطبق علية الشروط الخاصة بنوعية الدار من حيث النوع وهي.

- أن يتوافر لديه كفيل.
- قبول نظام العمل بالمؤسسة.

أما عن إجراءات الإقامة بدور المسنين هي:

- يسحب المسن الاستمارة من مبنى وزارة التضامن الاجتماعي أو من مديرية التضامن الاجتماعي التابع لمنطقتها.

- يتم تخصيص الدار وإعطاء خطاب الإقامة وتسليم أدوات المعيشة في نفس اليوم.

المستندات المطلوبــة

- صورة بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع.

- 2 صورة شخصية حديثة.

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