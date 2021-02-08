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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«التموين»: ضخ 140 طن أسماك شهريًا.. وتخفيضات حتى 30%

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:00 م
أسماك
أسماك
صلاح عامر
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أكدت الشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضخ 130 طنًا من الأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات بنسبة 30% لتوفير احتياجات المواطنين يوميًا، من خلال 27 فرعًا منتشرًا في المحافظات القاهرة الكبرى وأسوان.

وأكد المحاسب رأفت ربيع، رئيس القطاع التجاري بالشركة المصرية لتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن نسبة الإقبال على شراء الأسماك الطازجة والمجمدة في فروع الشركة الثابتة والمتنقلة تصل إلى 80%، لافتًا إلى أنه خلال الموسم الشتوي ترتفع تدريجيًا معدلات الاستهلاك والسحب، خاصة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم وارتداء القفازات بالفروع.

وتابع، أنه للشهر الثاني على التوالي تم ضخ "بشاير بحيرة ناصر" البلطي الأسواني الدباش بسعر 32 جنيهًا للكيلو، والبلطي الشبارة بـ23 جنيهًا، والغليون بـ27 جنيهًا، والباسا الأبيض والأحمر بسعر يتراوح بين 35 و45 جنيهًا، والجمبري بسعر يبدأ من 120 وحتى 180 جنيهًا، وشوربة السيفود العادية بـ25 جنيهًا والمخلية بـ35 جنيهًا.

وقال، إنه يتم يوميًا الدفع بـ6 سيارات متنقلة للسيارات المبردة المحملة بالأسماك الطازجة والمجمدة بتخفيضات لتوفير احتياجات المواطنين، تستهدف المناطق الشعبية والأكثر احتياجًا والميادين الرئيسية في مناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة والمدن الجديدة.

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