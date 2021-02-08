طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن اختيار الجمعية الدولية لتثبيت الكسور ‪Ao Foundation‬ للدكتور أسامة فاروق الأستاذ بقسم جراحة العظام والكسور بكلية الطب ورئيس وحدة إصابات العظام والمدير التنفيذي لمشروع الإصابات والطوارئ الجامعي ليكون عضوًا في اللجنة الاستشارية العالمية للعلوم الإكلينيكية والتابعة للجمعية.ومن جانبه أكد الدكتور أسامة فاروق، على أهمية دور الجمعية والتى تعد واحدة من أكبر الجمعيات الطبية المتخصصة ومقرها في سويسرا، ويرجع تاريخ إنشائها إلى عام ١٩٥٨ ومنذ تأسيسها تعمل على نشر المفاهيم الجديدة كما اشتهرت كمؤسسة تعليمية وابتكاريه وبحثية رائدة على مستوى العالم ومتخصصة في علاج الإصابات وأمراض العظام والجهاز الحركي.موضحا أن عضويته تختص بتمثيل المتخصصين فى مجال جراحة الإصابات، حيث تعمل اللجنة الاستشارية بدعم المشاريع البحثية الإكلينيكية لاستخلاص النتائج المبنية على الدليل.يذكر أن الجمعية الدولية لتثبيت الكسور، تضم أكثر من ٢١٥ ألف من العاملين في مجال المهن الطبية على مستوى العالم وتقوم بتنظيم أكثر من ٨٣٠ دورة تدريبية على مستوى العالم سنويًا ويقوم حوالي ٩٠٠٠ محاضر بالتدريب فيها على أحدث الأساليب الجراحية لحوالي ٥٨ ألف طبيب سنويًا كما تضم أكثر من ٢٠ ألف عضو عامل من جميع دول العالم وتضم الجمعية خمس مناطق جغرافية كبرى هي منطقة أمريكا الشمالية ومنطقة أمريكا اللاتينية ومنطقة أوروبا ومنطقة شرق آسيا والباسيفيكي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تقع فيها مصر حيث تعتبر من أكبر الدول نشاطًا وتمثيلًا في المنطقة.وعن نشاطه فى الجمعية أشار الدكتور أسامة فاروق إلى رئاسته للقسم المصري في الجمعية الدولية لتثبيت الكسور لفترتين متتاليتين من عام ٢٠١٤ إلى عام ٢٠٢٠، وهى الفترة التى شهدت نشاطًا ملحوظًا وتكثيفًا للدورات التدريبية وصعود مصر إلى المركز الثامن عالميًا من حيث عدد الأعضاء، كما تولى التنسيق مع الجمعية من أجل تنظيم دورات في جامعة أسيوط لتدريب الأطباء على إجراء الأبحاث الإكلينيكية وأصبح لدينا فريق معتمد من الجمعية الدولية يقوم بتدريس مبادئ إجراء الأبحاث الإكلينيكية داخل مصر وخارجها، مضيفًا أن النشاط السابق ذكره أثمر عن انضمام قسم العظام بكلية الطب جامعة أسيوط إلى دراستين دوليتين تنظمهما الجمعية الدولية لتثبيت الكسور ونشرت نتائج أحداهما في واحدة من المجلات المصنفة دوليًا وما زال العمل جاريًا في الدراسة الأخرى، كذلك حظي قسم العظام بمشروعين بحثيين ممولين من الجمعية الدولية لتثبيت الكسور وتم الانتهاء من أحدهما وتم نشر النتائج في ثلاث مجلات مصنفة دوليًا وما زال المشروع البحثي الثاني جاريًا، كما تم إعلان قسم العظام بجامعة أسيوط كمركز تدريب معتمد للأطباء الوافدين بمنح من الجمعية الدولية لتثبيت الكسور في تخصص جراحة الإصابات وفي تخصص جراحة العمود الفقري.