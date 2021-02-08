مطران المنيا يجري زيارة رعوية لكنيسة السيدة العذراء بطوة (صور)

نشر الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، مجموعة جديدة من صور الأنبا باسيليوس فوزي، مطران المنيا للأقباط الكاثوليك، أثناء زيارة كنيسة السيدة العذراء بطوة بمحافظة المنيا.وقال المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا،زار كنيسة السيدة العذراء بطوة، وذلك في زيارة رعوية بحضور الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي للإيبارشية، وكان في استقبالهما الأب شنودة يواقيم، والأب داود رياض راعيا الكنيسة، وكذلك الشمامسة، وشباب وشعب الرعية، وفي بداية العظة ألقى الأب شنودة، والأب داود كلمات الترحيب والشكر لصاحبي النيافة.وفي نهاية القداس، قدم الأب شنودة هدية تذكارية للأنبا باسيليوس، بمناسبة زيارته الأولى للكنيسة، وكذلك هدية تذكارية للأنبا بطرس، لما قدمه من خدمات للكنيسة، وعقب الصلاة، تفقد الأنبا باسيليوس قطعة أرض خاصة بالكنيسة، كما صلى نيافته لبعض أفراد الشعب.