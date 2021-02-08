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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تخصيص مهندس إنتاج حيواني لمراقبة تدابير الوقاية بسوق مركز المنيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:21 م
العميد محمد صلاح
العميد محمد صلاح أبو كريشة
المنيا ـ على حسين
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قال العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا إن الإدارة الزراعية بالمنيا قامت بتخصيص مهندس انتاج حيواني لمراقبة تنفيذ الإجراءات الاحترازية بسوق مركز المنيا فى ضوء تشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم رش وتطهير الجمعيات الزراعية ومكاتب إدارة التموين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم رش وتطهير ٤٤ جمعية زراعية والإدارة الزراعية بالمنيا وتوزيع منشورات توعية بالمركز وعلى المزارعين بضرورة ارتداء الكمامات استخدام المطهرات بشكل مستمر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح حسين خلف مدير إدارة تموين بندر المنيا أنه تم رش وتطهير المكاتب التابعة للإدارة والتشديد على جميع العاملين بضرورة الاهتمام بارتداء الكمامات والتطهير بشكل مستمر واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد

وأشار خلف إلى أنه تم تنفيذ عدد من الحملات الرقابية بالاشتراك مع الوحدة المحلية والطب البيطري والصحة وشرطة مباحث التموين على الأسواق والمحلات التجارية والتموينية والمخابز للتفتيش على مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وجودة المنتجات المقدمة للمواطنين، حيث تم تحرير محاضر لكل من يخالف تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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