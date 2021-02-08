التحفظ على 50 ألف عبوة مستلزمات طبية مغشوشة في الإسماعيلية

تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، من ضبط (49980 عبوة مستلزمات طبية "قفاز طبى – محلول – جل مطهر –قطن طبى – قسطرة - حافظة عمليات"، 24 لتر "كحول مطهر"بدون مستندات ومجهولة المصدر)تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية "بدون ترخيص" بمحافظة الإسماعيلية.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.