البنك الزراعي: قروض لتجميع الألبان بفائدة 5%

قال سامي عبد الصادق، نائب رئيس البنك الزراعي المصري، إن برامج البنك التمويلية تستهدف تطوير مزارع الدواجن القديمة، وكذلك معامل ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الأسماك بفائدة 5% متناقصة في إطار مبادرة البنك المركزي بما يساهم في زيادة إنتاجيتهم وارتفاع جودة المنتج.وأضاف عبد الصادق، في تصريحات اليوم، أن البنك يعتزم تمويل تطوير 800 معمل وتجميع من مراكز الألبان في المرحلة الأولى من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة، بفائدة 5% متناقصة في مبادرة البنك المركزي، وسيتم تحديد قيمة التمويل بناء على دراسة مقدمة من وزارة الزراعة حيث يتباين 800 معمل وتجميع من مراكز الألبان في المرحلة الأولى من خلال تزويدها بأحدث الأجهزة، بفائدة 5% متناقصة في مبادرة البنك المركزي، وسيتم تحديد قيمة التمويل بناء على دراسة مقدمة من وزارة الزراعة حيث يتباين من معمل إلى أخر حسب مساحته.