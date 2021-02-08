فصل طالب بجامعة أسوان لتوزيعه أرقام زميلاته على أصدقائه

شهدت مدينة أسوان، واقعة غير أخلاقية لطالب بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ما أدى إلى فصله تأديبًا له ولغيره.وأعلنت مجلس إدارة جامعة أسوان، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرار بفصل الطالب عبدالرحمن منصور عبدالرازق، المقيد بالفرقة الأولى شعبة "التربية الموسيقية"، بكلية التربية النوعية، نظرًا لما فعله اتجاه الطالبات بنفس الفرقة.وترجع التفاصيل إلى أنه قام بتوزيع أرقام هواتف الطالبات الشخصية لأشخاص من أقاربه وأصدقائه، وقيام هؤلاء بمراسلتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الواتس آب) برسائل مخلة للأداب وصور إباحية وسباب وشتائم.