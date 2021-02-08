رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فصل طالب بجامعة أسوان لتوزيعه أرقام زميلاته على أصدقائه

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:17 م
جامعة أسوان
جامعة أسوان
أسوان_إسراء توفيق
طباعة
شهدت مدينة أسوان، واقعة غير أخلاقية لطالب بكلية التربية النوعية بجامعة أسوان، ما أدى إلى فصله تأديبًا له ولغيره.

وأعلنت مجلس إدارة جامعة أسوان، اليوم الإثنين، عبر الصفحة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قرار بفصل الطالب عبدالرحمن منصور عبدالرازق، المقيد بالفرقة الأولى شعبة "التربية الموسيقية"، بكلية التربية النوعية، نظرًا لما فعله اتجاه الطالبات بنفس الفرقة.
وترجع التفاصيل إلى أنه قام بتوزيع أرقام هواتف الطالبات الشخصية لأشخاص من أقاربه وأصدقائه، وقيام هؤلاء بمراسلتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعى (الواتس آب) برسائل مخلة للأداب وصور إباحية وسباب وشتائم.

موضوعات متعلقة

موعد غرة شهر رجب 2021

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

وزير الاتصالات: كل عقار في مصر سيكون بـ«رقم قومي» مثل بطاقة المواطن

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

الصور

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

image description

اصطفاف 160 معدة لتطوير 28 قرية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بدمياط

image description

محافظ أسيوط يشارك في جلسة مناقشة تطوير البنية التحتية

image description

«تموين أسيوط»: ضبط 10 أطنان لحوم ودواجن وأسماك فاسدة

الأكثر قراءة

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

المالية تعلن مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2021

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

اعترافات «سفاح الجيزة»: قتلت صديقي وقلت لسائق سيارة أجرة «دي رخامة»

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

نظام حجز مواعيد الكشف الطبي للحصول على السيارات المعفاة من الجمارك

تقلبات الطقس الحادة تشل حركة النقل والطيران بشمال ووسط أوروبا

تردد قناة بين سبورت المفتوحة sd الناقلة مباراة الأهلي

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

أيام زمان

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

«حولت بيتها إلى مسجد».. الأيام الأخيرة لمنيرة المهدية

رشحه لأدوار كومبارس.. لماذا انتقم يوسف وهبي من حسن فايق؟

«بعترف إني جبانة».. فوبيا تسببت في هجر ماري منيب لبيروت 47 عامًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
حلم استعادة دولة مخطوفة!
د. منى حلمى
الأحلام الإرهابية تبدأ بتغطية النساء وتنتهى دومًا بسفك الدماء
عمرو خالد
كيف يكون الذكر دواء للآلام؟
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
بين «مافيا» الإسفاف الفني.. و«عصا» الرقابة
المزيد

الثقافة

«الغرفة 212» فيلم بالمركز الثقافى الفرنسى الأربعاء

التنسيق الحضاري يعقد محاضرة «مجاورة الـ15 دقيقة» عبر زووم

«ممر الشاي الهندي».. جديد الروائي محمد العون عن عوالم «فيسبوك»

«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب