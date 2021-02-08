رئيس «السكة الحديد» يكرم سائق ومساعد حادثة قطار أسيوط

استقبل المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، ماجد محمد الحسيني، قائد قطار، وعبد الحفيظ رضوان عبد الحميد، مساعد قائد قطار، لتكريمهما على يقظتهما في العمل وحثهما على مزيد من الجهد.وأعرب رئيس الهيئة للمكرمين عن خالص تقديره وكامل تشجيعه لهما جراء تفانيهما في العمل ويقظتهما منقطعة النظير، والتي كان نتاجها تفادي وقوع حادث كان من شأنه ازهاق أرواح واتلاف ممتلكات وتعطيل حركة سير القطارات على الخط حال حدوثه لا قدر الله.وأثناء التكريم، أكد رئيس الهيئة لقائد القطار ومساعده عن خالص شكره لهما، مثمنًا لهما التصرف السريع في مثل تلك المواقف، وداعيًا الجميع للاقتداء بمثل تلك النماذج المشرفة، كما حرص رئيس الهيئة على تقديم شهادات التقدير للمكرمين، مصدرًا تعليماته بصرف حافز تشجيعي لهما تحفيزًا لهما وتشجيعًا لباقي العاملين على بذل مزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بمستوى الخدمة.يذكر أنه خلال شهر يناير المُنقضي، وأثناء مسير قطار 957 "القاهرة-الزقازيق"، فوجئ قائد القطار بعبور جرار زراعي بمقطورة صغيرة من مكان غير مُعدّ للعبور بين محطتي بنها وشبلنجة، وتمكن قائد القطار من الرباط قبل الاصطدام بالمقطورة دون حدوث أية تلفيات أو إصابات.