إصابة 4 جنود بكورونا في قاعدة عسكرية بريطانية بكينيا

قال المتحدث باسم الجيش البريطاني إن نتائج الاختبارات الطبية لفيروس كورونا المستجد أثبتت إيجابية أربعة جنود بقاعدة عسكرية بريطانية بمدينة نانيوكي الكينية.وأضاف المتحدث- حسبما ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الإثنين- إنه تم إخضاع 320 فردا عسكريا لقواعد العزل بهدف الحد من التواصل والحيلولة دون ظهور المزيد من الإصابات.كما أنه طُلب من الموظفين المدنيين المحليين الذين يعملون في المنطقة عدم القدوم للعمل من أجل حماية المجتمعات المحلية.