وزير الخارجية الأمريكي يُعلن عودة بلاده إلى مجلس حقوق الإنسان

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، اليوم الإثنين، عودة الولايات المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بصفة مراقب، بعد انسحاب إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منه.وانسحبت واشنطن منذ ثلاث سنوات، بعد أن اعتبرت إدارة ترامب أنه يشكو من عدم وجدود إصلاح واتهمت المجلس بالتحيز المزمن ضد إسرائيل.ومن المقرر أن تنتخب الجمعية العامة للأمم المتحدة أعضاء جدد في المجلس هذا العام.