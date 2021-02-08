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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«الحملات الإعلامية على السوشيال ميديا» ورشة بالأكاديمية العربية للعلوم

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:13 م
ورشة بالأكاديمية
ورشة بالأكاديمية العربية للعلوم
هبه عويضه
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نظمَ قسم الإعلام، بكلية اللغة والإعلام، بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، تحت رعاية، الدكتورة عبير رفقي، عميد الكلية اليوم، ورشة عمل بعنوان "إدارة الحملات الإعلامية على السوشيال ميديا"، ألقاها مدير التسويق هشام حامد.

وخلال الندوة تطرق "حامد" لأهمية تحديد الجمهور المستهدف للحملة الإعلانية "بدقة"، وضرورة اختيار المنصة المناسبة حسب موضوع الحملة، بالإضافة إلى كيفية جذب الرُعاة، مُستعرضًا نماذج لمجموعة من الحملات لمنتجات منتشرة فعليًا على وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتحليلها للطلاب.

وجاءت ورشة العمل، بإشراف الدكتورة بسنت عطية، رئيس قسم الإعلام في الكلية، في إطار سلسلة من الندوات واللقاءات التي يعقدها القسم للطلبة "دفعة التخرج"؛ بهدف صقل خبراتهم العلمية، وتوظيفها في إنتاج مشروعات تربط الجوانب النظرية بالتطبيقية، لا سيما التي اكتسبوها خلال دراستهم؛ لتحقيق متطلبات سوق العمل.

والجدير بالذكر أن الكلية تمنح درجتي: الليسانس في اللغة والترجمة، والبكالوريوس في الإعلام، المعتمدتين من المجلس الأعلى للجامعات المصرية، بالإضافة إلى اعتماد هاتين الدرجتين العلميتين من جامعة "أوتونوما" ببرشلونة، في دولة أسبانيا.

يُشار إلى أن كلية اللغة والإعلام، تشهد إقبالًا من طلبة الدبلومة الأمريكية للدراسة فيها خلال الفصل الدراسي الثاني، لما راقَ لهم من نشاط كبير، خاصة في مشروعات وحفلات التخرج، والتي حضرها وناقشها رموز الإعلام في مصر من بينهم: "الدكتور سامي الشريف، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق، والخبير الإعلاني الدكتور حازم درع، والإعلامية العربية نشوى الرويني، والصحفي رفعت فياض".

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