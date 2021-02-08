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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة»: خطة لتطوير المنشآت الصحية في الريف المصري ضمن «حياة كريمة»

الإثنين 08/فبراير/2021 - 02:40 م
حياة كريمة
حياة كريمة
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن خطة عمل الوزارة بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتة إلى أنه يتم حصر الوحدات والمنشآت الصحية المستهدف تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية وتجهيزها بأفضل التجهيزات الطبية ودعمها بالأطقم الطبية.

وأكدت المصادر، لـ"الدستور"، أنه سيتم رفع كفاءة المنشآت الصحية وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل، كما سيتم تطبيق الربط المميكن بين المركز والمستشفيات لتحويل المرضى.

وأوضحت أن الوزارة انتهت خلال الفترة الماضية من تطوير ورفع كفاءة المنشآت الصحية بكافة التجهيزات في 9 محافظات، تشمل: "الإسكندرية، الدقهلية، كفرالشيخ، المنوفية، قنا، الوادي الجديد، الغربية، الجيزة، دمياط"، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالأماكن الأكثر احتياجًا.

وأكدت أن وزارة الصحة تعمل على توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية خصوصًا التخصصات الخاصة بطب الأسرة، وذلك من خلال توجيه الأطباء المكلفين والنيابات على تلك المراكز التي سيتم اعتمادها من قبل الزمالة المصرية.

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