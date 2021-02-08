باكستان: مقتل إرهابي واعتقال 5 آخرين خلال إحباط هجوم إرهابي بمدينة كراتشي

أعلنت سلطات مكافحة الإرهاب الباكستانية مقتل إرهابي واعتقال 5 آخرين جراء تبادل لإطلاق النار مع قواتها في بلدة (شاه لطيف) بمدينة كراتشي، وذلك خلال إحباط القوات هجوما إرهابيا خطط له الإرهابيون.وذكرت شبكة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الاثنين، أن تبادل إطلاق النار بين الجانبين استمر لأكثر من ساعة، حيث أوضح أحد المسئولين بسلطات مكافحة الإرهاب أن الإرهابيين كانوا مختبئين في مبنى وتم إطلاق النار بعد تحذيرهم.وكانت السلطات مكافحة الإرهاب في باكستان قد حذرت من تنفيذ عمل إرهابي كبير في كراتشي، مشيرة إلى أن الإرهابيين كانوا يخططون لتنفيذ هجوم قريبا على أحد المنشآت الحكومية في المدينة بواسطة سيارة مفخخة.وأفادت السلطات بأنها كانت تراقب المبنى الذي يسكنه الإرهابيون منذ فترة طويلة.