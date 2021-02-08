وزير التموين: الانتهاء من تحديث ربط بيانات البطاقات نهاية الشهر الجاري

افتتح الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مركز خدمة المواطنين المتطور بممطاي بمحافظة المنيا، خلال جولته لافتتاح عدد من المنشأت التموينية.وأكد الوزير، في بيان، الانتهاء من تحديث البيانات وربط قواعد بيانات البطاقات نهاية الشهر الجاري، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وبذلك تكون وزارة التموين أول وزارة تقدم خدماتها بشكل مميكن وسيتم تفعيل النظام والانتهاء من مشروع التحول الرقمي.وطالب المصيلحي، جميع العاملين بالمركز، بضرورة تلقي طلبات كافة المواطنين بشأن بطاقات التموين، وانهاء طلباتهم حال استيفاء كافة الأوراق المطلوبة.وأوضح أن وزارة التموين تخدم نسبة كبيرة من المواطنين، مشيرا إلى أن الوزارة تستخرج بطاقات تموين جديدة لجميع المستفيدين من معاشات وزارة التضامن إن لم يكن يمتلكها بالفعل.