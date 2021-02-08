«بيطري القاهرة» يعقد سلسلة ندوات إرشادية صحية بعدد من الإدارات

واصلت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بعقد الندوات الإرشادية الصحية بناء على تعليمات الدكتور مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.، وتم عقد ندوة صحية إرشادية تحت إشراف الدكتور محمد طعيمة مدير إدارة الشروق البيطرية فى إدارة الشؤون الاجتماعية وحدة الشروق أول وعنوان الندوة عن مرض السعار والوقاية منه وكيفية التعامل الآمن مع الكلاب والإجراءات اللازمة عند التعرض للعقر وألقت الندوة الدكتورة شهيرة فاروق رئيس قسم الإرشاد بإدارة الشروق البيطرية والدكتورة أمانى يوسف طبيبة الإرشاد بالإدارة.وألقت الدكتورة ماريان مجدي رئيس قسم الإرشاد بإدارة الزاوية البيطرية ندوة في مستشفي الزاوية العام وموضوعها مرض التسمم الغذائي من المنتجات من أصل حيوانى من حيث أسبابه وأعراضه والوقاية منه والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وتمت الندوة بتوجيهات من الدكتورة حنان إدوارد مدير إدارة الزاوية.كما عقدت مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة برعاية وفيق مدير إدارة السيدة زينب البيطرية ندوة صحية إرشادية.وألقت الدكتورة علا رئيس قسم الإرشاد بالإدارة ندوة في مستشفى الأمراض الجلدية والذكورة ( الحوض المرصود ) للعاملين في مطبخ المستشفى وكانت الندوة عن كيفية تداول اللحوم المجمدة وكيفية معرفة سلامة الدواجن المجمدة المعبأة داخل أكياس غير ممزقة، وضرورة التأكد من تاريخ الإنتاج وفترة الصلاحية والحفظ عند درجة -18م وضرورة التأكد من كتابة القرار الوزاري الذي يوضح إن الذبح تم داخل المجازر المعتمدة.