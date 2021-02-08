عمال «النظافة والتجميل» يخاطبون وزيرالقوى العاملة بشأن أزمة ناديهم

تقدمت اللجنة النقابية للعاملين بالهيئة العامة للنظافة والتجميل، بخطاب لوزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن أزمة النادي المخصص للعاملين بالهيئة، وذلك بعد قيام مسئولي الإدارة العامة لحماية النيل بإزالة حديد خفيف الوزن من النادي دون إخطار أو إنذار.وأوضحت اللجنة النقابية في خطابها، أن النادي مقام على أرض مخصصة من محافظة الجيزة، وذلك من سنة 1997، مؤكدة أن الهيئة تقوم بسداد حق الانتفاع بصفة مستمرة لأملاك الدولة بالمحافظة، وأنها على أتم استعداد على دفع أي تأخيرات إن وجدت.