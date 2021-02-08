«في عنق الزجاجة» رواية جديدة للسيناريست محمود نجيب

تعاقد الكاتب والسيناريست محمود خالد نجيب، مع دار (المصري) بالقاهرة لنشر وتوزيع روايته الجديدة (في عنق الزجاجة)، والتي ستكون ضمن إصدارات (المصري)، خلال الدورة المقبلة لمعرض القاهرة للكتاب.وأوضح محمود نجيب - في تصريح، اليوم الإثنين - أن أحداث الرواية تدور في إطار اجتماعي وبأسلوب ممتع وعميق حول شاب عربي يقيم مع عائلة إنجليزية أثناء بعثته الدراسية، ومع مرور الأيام يجد نفسه مصادفة في مواجهة مؤامرة رهيبة تهدد وطنه وحياته.وأضاف أن أحداث الرواية تغزو العقل بأن هناك خيرا وشرا يكمنان داخل النفس البشرية، وعلى المرء تحريك نفسه نحو الخير وعند وجود صراع بينهما يحاول الضغط على عناصر الشر فيها وإحباط الغرائز وتحويل الطاقة لاتجاه الخير، لا في اتجاه الشر.