«الصحة»: إطلاق قافلتين ضمن «حياة كريمة» بأسيوط وجنوب سيناء غدًا

تطلق وزارة الصحة والسكان، غدًا الثلاثاء، ولمدة يومين، قافلتين طبيتين، بمنطقتى وادى مدخل أبو جعدة مركز رأس صدر بمحافظة جنوب سيناء، والحوطا الغربية مركز ديروت بمحافظة أسيوط، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»؛ لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأشارت الوزارة، إلى أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».وأضافت أن القوافل الطبية تقدم خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.