رفع 45 طن مخلفات في حملات نظافة بأحياء وقرى المنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم تنظيم حملات النظافة لرفع المخلفات والتراكمات والقمامة والأتربة من بالأحياء والشوارع الرئيسية ونقاط التجمع بالقرى حيث قامت برفع 45 طن مخلفاتقال محمد محمود رئيس قرية تله أن م قسم البيئه قام برفع 25 طن تقريبا من المخلفات والتراكمات من نقاط التجمع بقري تله وبهدال وصفط الشرقية والعزب والتوابع بناء على توجيهات رئيس مركز مدينه المنيا وذلك لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة.وأضاف رمضان جمال رئيس حي غرب مدينة المنيا أن قسم البيئة قام برفع 20 طن من المخلفات والتراكمات من شارع السوق وشارع المدارس وكذلك طريق مصر أسوان من على جانبي الطريق ذلك لتوفير بيئه صحيه خاليه من الأمراض والأوبئة في ظل مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.