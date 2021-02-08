إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

تحركت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بدمياط، برئاسة المحاسب متولى حسنين لإزالة مكامير الفحم المخالفة والتصدى الحاسم لها حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين.وأسفرت الحملة عن تنفيذ الإزالة حيال مكمورة فحم منشأة داخل سور مبنى بالطوب على مساحة ٢٠٠ متر، وكذا إزالة مكمورتين مخالفتين بمركز كفر البطيخ، وذلك بإجمالى مساحة ٤٥٠ متر، هذا وقد تم إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، كما تستمر هذه الحملات لملاحقة هذه المخالفات وتطبيق المعايير والاشتراطات البيئية.